إيران تعدم محكومين أدينا بهجوم مرقد "شاهجراغ" في شيراز

أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، محكومين أدينا بالهجوم على مرقد "شاهجراغ" الديني في مدينة شيراز جنوب البلاد الذي أودى بحياة 13 شخصا.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، "تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق محمد رامز رشيدي وسيد نعيم هاشمي قتالي، وهما من العناصر الرئيسية الضالعة في الحادث الإرهابي بعد إدانتهما بالمساعدة على الإفساد في الأرض والبغي والعمل ضد الأمن القومي للبلاد".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس نيابة محافظة فارس عن تأكيد المحكمة العليا في البلاد حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من الضالعين في الهجوم على مرقد "شاهجراغ" (أحمد بن موسى) في مدينة شيراز جنوب إيران، وقال إن هذا الحكم سينفذ قريبا.

يذكر أن 13 شخصا قتلوا وأصيب 25 بجروح خطيرة إثر الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي على المرقد مساء يوم 26 أكتوبر عام 2022.