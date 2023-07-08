«البوابة» تستعرض عدد مشاركات منتخب مصر في الأولمبياد

تمكن منتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي ميكالي، من التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد فوزه على نظيره الغيني في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وبذلك يعد إنجاز كبير قد حققه شباب الفراعنة بالتأهل الرسمي إلى أولمبياد باريس من بوابة المغرب، بالإضافة إلى أنه أصبح على أعتاب تحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة بعدما وصل للنهائي أمام المغرب وأصبح فرصته بالفوز كبيرة.

وبعد تأهل الفراعنة إلى أولمبياد باريس تعد هذه المرة الثالثة عشر في تاريخ المنتخابات الوطنية لكرة القدم بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، بخلاف نسختين انسحب منهم لظروف خاصة.

وتستعرض «البوابة سبورت» خلال هذا التقرير النسخ التي شارك فيها الفراعنة في دورات الألعاب الأولمبية والتي جاءت كالتالي:

يعد المنتخب المصري لكرة القدم كان أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ دورات الألعاب الأولمبية بوصوله لنسخة 1920 في أنتويرب وودع البطولة من الدور الأول.

ثم شارك في نسخة باريس 1924 وودع منتخب مصر المنافسات من ربع النهائي.

وتمكن الفراعنة من تحقيق إنجاز المربع الذهبي والظفر بالمركز الرابع في نسخة 1928 بأمستردام.

وجاء توديع منتخب مصر بشكل مبكر في 4 نسخ بدورات الألعاب الأولمبية في برلين 1936 ولندن 1948 وهلسينكي 1952 وروما 1960.

ثم عاد الفراعنة بقوة ووصل إلى مربع ذهبي جديد في مشاركة الفراعنة بدورة الألعاب الأولمبية 1964.

وفي دورة لوس أنجلوس 1984 وصل المنتخب المصري إلى دور الثمانية.

وودع منتخب مصر دورة برشلونة 1992 من الدور الأول.

ثم حقق الفراعنة الوصول إلى ربع نهائي نسخة 2012 بلندن، وايضا كان في منافسات طوكيو.

وتمكن من الوصول إلى المشاركة في أولمبياد باريس المقرر إقامتها العام المقبل.

كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميًا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.