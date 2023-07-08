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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي أمم أفريقيا| اتحاد الكرة يرصد مكافآت مالية لتحفيز اللاعبين لتحقيق اللقب

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على رصد مكافآت تحفيزية خاصة للاعبي منتخب مصر الأولمبي؛ وذلك من أجل تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي ستجمع بين  الفراعنة والمغرب اليوم السبت في نهائي البطولة المقامة بالمغرب.

أكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة اليوم أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.

كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.

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