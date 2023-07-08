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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية التونسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيرته الليبية

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار
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أجرى وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار اتصالًا هاتفيًا يوم الجمعة، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.
وجرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي وسُبل تطويره، إلى جانب التطرق إلى مسألة الهجرة غير الشرعية وطرق مكافحتها في إطار التعاون الثنائي.

وزير الخارجية التونسي اتصال ا هاتفي ا وزيرة الخارجية الليبية بحث التعاون الثنائي بين البلدين