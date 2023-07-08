وزير الخارجية التونسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيرته الليبية

أجرى وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار اتصالًا هاتفيًا يوم الجمعة، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وجرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي وسُبل تطويره، إلى جانب التطرق إلى مسألة الهجرة غير الشرعية وطرق مكافحتها في إطار التعاون الثنائي.