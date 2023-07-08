الأهلي يسعى لترويض زعيم الثغر للاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقطع خطوة جديدة نحو لقب الدوري عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة ويحتاج إلى 5 نقاط لحسم لقب الدوري الممتاز رسميًا، بينما يحل الاتحاد السكندري بالمركز الثامن برصيد 42 نقطة.

ويخطط المارد الأحمر بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر لتحقيق الفوز على زعيم الثغر لوضع قدم على منصة التتويج في انتظار الحسم رسميا في لقاء القمة أمام الزمالك يوم الخميس المقبل.

ويتسلح الأهلي بجاهزية جميع لاعبيه وتألقهم في الفترة الأخيرة لتحقيق الفوز والعودة من الإسكندرية بالثلاث نقاط.

وأعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي.

ويغيب الأنجولي كريستوفاو مابولولو هداف الفريق عن المباراة، عقب إصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة حرس الحدود، والتي أحرز خلالها هدفين، ليرفع رصيده إلى 16 هدفا يتصدر بهم هدافي بطولة الدوري.

كما يغيب كل من محمود علاء وكيفين كيزيتو وهشام صلاح عن قائمة للإصابة، فيما استبعد زوران كلا من عمرو خليل، أحمد عادل "ميسي"، السيد سالم وإبراهيم حسن، لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان.

خط الدفاع: صبري رحيل، مصطفى إبراهيم، محمد الصالح، خالد صبحي، أحمد بهاء فهد.

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد عيد، الغاني مورو ساليفو، عبد الغني محمد، إسلام عبد النعيم، محمد محمود، محمود عبد العزيز، ناصر ناصر، فوزي الحناوي، محمد فارس، عمار حمدي.

خالهجوم: أحمد حامدين، النيجيري أوستن أموتو، عمر عموري.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، حكام مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري.

ويدير الحكم الدولي محمد معروف المباراة كحكم ساحة، ويعاونه سمير جمال وعماد العقاد مساعدان، وصبري إبراهيم حكم رابع، وعبد العزيز السيد حكم فيديو، ورجب محمد مساعد حكم فيديو.