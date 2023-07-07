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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. محمد صلاح يرقص ويغني مع أحمد سعد خلال إجازته باليونان

محمد صلاح
محمد صلاح
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ظهر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مع الفنان أحمد سعد خلال قضاء إجازة باليونان، وذلك رفقة أحمد حسن كوكا مهاجم الفراعنة وفريق ألانيا سبور التركي.

وخلال الفيديوهات التي تداولها عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، قام الفنان أحمد سعد بأداء أغنية "وسع وسع" التي تفاعل معها وراح يرددهها محمد صلاح، ثم أغنية "اليوم الحلو ده" واخذ الثنائي يرقصان على أنغام الأغنية وشاركهم بالرقص كل من تواجد في المنتجع الذي يقيمون فيه.
ويبدو في الفيديو ان محمد صلاح من محبي هذه الأغنية، وقد حفظها فهو كان يرددها وكان الحضور ينسق رقصته وتفاعله مع رقصة صلاح.
 

ويستعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، للظهور الأول مع الريدز أمام كارلسروير أحد أندية دوري الدرجة الثانية الألماني، فى المباراة الودية الأولى استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

 

وأعلن نادي ليفربول عن خوض مباراتين وديتين أمام فريقين بدوري الدرجة الثانية الألماني وهم كارلسروير وجرويتر فورت، فى إطار التحضيرات للموسم المقبل.
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