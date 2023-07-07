تشييع جنازة ضحايا عملية الاقتحام الإسرائيلي لنابلس بعد صلاة الجمعة

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت منزلا، حيث أسفرت عملياتها عن مقتل مواطنين إثنين و3 إصابات كما ورد من وزارة الصحة، مشيرةً إلى أنه سيتم تشييع جنازة قتيلي عملية الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس اليوم بعد صلاة الجمعة.

وأضافت السلامين، في مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية: «تطورت الاحداث عندما دخلت قوة من المستعربين والقوات الخاصة إلى مدينة نابلس، ثم دخلت تعزيزات من قبل قوات الاحتلال من أجل مساندة هذه القوى الخاصة».

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: «قوات الاحتلال انسحبت بتعزيزاتها الكبيرة من الموقع بعدما اعتقلت شابين إثنين، والمصادر الصحفية تتحدث عن أن هذين الشابين من المقاومين، كما عبثت بمحتويات المنازل في نابلس، وجميع الإصابات تتراوح بين متوسط وخفيفة».