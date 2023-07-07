اليوم.. آخر ليالى الموسم الثالث من مسرحية "فنطازيا 22"

يختتم فريق "شمعة و ملاحة للفنون والدراما" اليوم الجمعة، ليالى الموسم الثالث من تجربته المسرحية "فنطازيا 22" على مسرح كلية رمسيس للبنات بعرضين فى السادسة مساء والثامنة مساء.

ومن جانبه، يقول المخرج ومدرب التمثيل مايكل تادرس أن "فنطازيا 22" هي تنويعات كوميدية ساخرة نلقي فيها الضوء على نظرية اعتياد الخطأ والتصالح مع المعايير المختلة التي تصبح مع الوقت معياراً وقياساً جديداً يتم التصالح معه أيضاً، فكل تغيير مجتمعي للأفضل أو للأسوأ يتم تدريجياً وأساسه دائماً الفرد نواة المجتمع الحقيقية.

المسرحية كوميديا صاخبة ساخرة تضعك أمام المرآة فتضحك على ما يسبب لك الألم والشكوى وترى أنك مشارك فيه بشكل أو بآخر.

"فنطازيا 22" تمثيل منة لطفى، سارة أمين، ليليان ماكس، نرمين مجدى، دينا شريف، ميرنا فكرى، ميريام رجائى، نهى النجار، جوزيف الميري، محمد أبو السعود، فيلو طارق، مينا إبراهيم، بولا الفريد، مينا سامى، أبانوب سامح، ساهر عبد البارى، ماثيو سمير، فادى هانى، جون جورج، بيتر عطية، محمد النجار، إضاءة رينا ماهر، تصميم استعراض أحمد برعي مساعد مخرج فيلو طارق، تأليف وإخراج مايكل تادرس.

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