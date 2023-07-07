بزيارة القلعة وخان الخليلي| الوفد الإيطالي يختتم رحلته لإحياء مسار العائلة المقدسة.. صور

اختتم الوفد السياحي الإيطالى المهتم بإحياء مسار العائلة المقدسة اليوم، زيارته لمصر، بزيارة منطقة القلعة، وكذلك بجولة سياحية بمنطقة خان الخليلي، في إطار رحلة إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر.

شملت الزيارة، التى استمرت 5 أيام، بعض النقاط المدرجة ضمن مساء العائلة المقدسة منها أديرة وادي النطرون، وكنيسة العذراء بالمعادي، ومجمعة الأديان بمنطقة مصر القديمة، بالإضافة إلى زيارة الأماكن السياحية منها منطقة الأهرامات، والمتحف المصري والقلعة وخان الخليلي، بمرافقة المرشد السياحي هشام خلة.

جاء ذلك تحت رعاية المهندس جورج عياد رئيس منظمة رجال الأعمال المصريين والمغتربين بالخارج.

وعلى هامش الرحلة أقام المهندس جورج حفل عشاء على مركب فرعونى بالنيل، حظى بإعجاب الوفد وتفاعلوا مع الموسيقى المصرية، والفلكلور المصري مثل التنورة والطبلة وغيرها، وأهداهم عياد شهادات تقدير من المنظمه لمشاركتهم فى الرحلة.

كما وقع عياد بروتوكول تعاون مشترك مع منظمة البرلمان الأوروبية لفتح مقر للمنظمة فى مصر.

يتكون الوفد الإيطالى من 28 شخصية إيطالية سياسية واجتماعية وثقافية واستقدمهم باسم إبراهيم رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج بروما.

يتضمن الوفد كلا من نيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، والنائبة البرلمانية بينسجونو كارميلا بايطاليا، والبانيسى ماسمليانو رئيس منظمة الشسيبى بايطاليا، ولاسيرتوزا ايفا مسئول بوزارة التعليم الايطالية، ونقيب المحامين الايطالى مارون ستيفانو، والصحفية بافونزيلا يورى، وساسانى ستيفانى مسئول مصلحة السجون بايطاليا، وساسولى فابيبو مسئول بوزارة الصحة ، وعدد من النجوم الإيطاليين، وأعضاء الأكاديمية الفنية بروما وهم اوتيرو دانيلو وديلالو فدريكا.



ويشار إلى أن رحلة العائلة المقدسة، تمتد لمسافة ٢٠٠٠ كيلو متر من سيناء حتى أسيوط في ٢٥ منطقة، حيث يوجد عدد من الأديرة والكنائس في كل منطقة حلت بها العائلة، التي لم تستقر في مكان واحد، وهو أمر موثق من خلال المصادر الدينية والمخطوطات النادرة في الأديرة والكنائس، حيث تتراوح الرحلة من أسبوع إلى بضعة أيام، وفى مدن أخرى استقرت أشهر.