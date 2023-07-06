رياض محرز يزف بشرى سارة لـ«الأهلي» السعودي

وافق النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، على انتقاله إلى نادي الأهلي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحب محرز بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة أهلي جدة، وذلك بحسب تقارير صحفية، اليوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023.

ووفقًا لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، نقلًا عن صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الدولي الجزائري رياض محرز، وافق على الانتقال لصفوف الأهلي السعودي.

وذكرت الصحيفة أن موافقة محرز على عرض الأهلي، تأتي بفضل راتب أسبوعي يقدر بحوالي 410 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن إدارة الأهلي السعودي تتفاوض مع رياض محرز منذ نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بها السيتي على «إنتر ميلان»، وحينها عرض عليه الإمبراطور الانضمام للنادي السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ولم يُبدِ محرز موافقته وقتها، قبل أن تعود الاتصالات مرة أخرى، ويقبل محرز العرض هذه المرة، متراجعًا عن موقفه.

وانضم صاحب الـ32 عامًا إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2018، قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ليصبح عنصرًا أساسيًَا في تشكيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا طوال السنوات الماضية، حتى خسر محارب الصحراء مكانه في التشكيل الأساسي، معظم فترات الموسم الماضي، لصالح الجناح البرتغالي برناردو سيلفا، ما قد يجعله يفكر في الرحيل عن قلعة السيتيزنز، والانضمام إلى الأهلي السعودي.

وسجل رياض محرز، 15 هدفًا وصنع 13 آخرين في الموسم المنقضي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي توج به السماوي بالثلاثية التاريخية، الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزيين ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن، الأهلي السعودي تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي الإنجليزي، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول السابق.