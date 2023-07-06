المؤبد لمتهم قتل شابا دافع عن شقيقته فى منشأة ناصر 





قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد لقتله شابا دافع عن شقيقته بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

ذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم “إسلام. ا”، عاطل قتل شابا يدعى "جمال.م" عامل، دافع عن شقيقته من تعرض المتهم لها حيث كان يتردد أمام مسكن المجنى عليه لمضايقة شقيقته وطلب منه الابتعاد عنها وقام المتهم بضرب المجنى عليه وطعنه وأسقطه غارقا فى دمائه.

كشفت مناظرة النيابة العامة أن الشاب فى العقد الثالث من عمره يرتدى كامل ملابسه وبه طعنتين فى الصدر والبطن أدت إلى توقف عضلة القلب ونزيف حاد سبب الوفاه فى الحال.

وقالت شقيقة المجنى عليه، إنها تعمل فى مصنع ملابس وتخرج فى الصباح ليتبعها المتهم أكثر من مرة وهددته بإخطار الشرطة لكن ظل يضايقها وأخبرت شقيقها أنه يخدش حياءها بكلمات ويتبعها من المصنع حتى مسكنها فقرر شقيقها معاتبته لكن المتهم قتله دون رحمة.



تلقى قسم شرطة منشاة ناصر، بلاغا من الأهالى، بوقوع مشاجرة وسقوط المجنى عليه غارقا فى دمائه على يد المتهم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابساتها.

تبين من خلال التحريات، أن المشاجرة كانت بسبب فتاة قادت المجنى عليه للدفاع عن شقيقته.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فى تحقيقات النيابة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.