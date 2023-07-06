البورصة تخسر 29.4 مليار جنيه خلال أسبوع بعد عيد الأضحى

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 29.4 مليار جنيه، خلال أسبوع بعد إغلاقه عند 1.132.6 تريليون جنيه، مقابل 1.162.1 تريليون، بعد إجازة عيد الأضحى، وفقدت المؤشرات الرئيسية نحو 2.5%.

على صعيد المؤشرات أغلق إيجي إكس 30 عند 17.102 نقطة، مسجلا انخفاضًا بنحو 3.19%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI تراجعًا بنسبة 1.74% مغلقا الفترة عند 3474 نقطة، كما سجل مؤشر S&P تراجعا بنحو 2.22% مغلقا الفترة عند 2876 نقطة.



وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped، سجل تراجع بنحو 2.66% مغلقا عند 20849 نقطة، وحقق مؤشر EGX100 EWI تراجعًا بنحو 1.83% مغلقا الفترة عند 5146 نقطة.



هبطت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي اليوم الخميس في نهاية جلسات الاسبوع الجاري وخسرت الأسهم نحو نحو 17 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، ليستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.132 تريليون جنيه.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 17102 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 20849 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة.



وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 3474 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 5146 نقطة.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على تسجيل شركة طاقة عربية بالسجل المعد بها لذلك ونشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم شركة طاقة عربية ش.م.م بالبورصة المصرية " (المرفق) والمعد على مسئولية كل من الممثل القانوني للشركة وكل من المستشار المالي والقانوني ومراقب حسابات الشركة .

