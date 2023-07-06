غدًا.. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لفيوتشر في الدوري

يدخل فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الجمعة، معسكر مغلق استعدادا للقاء فيوتشر المقرر له بعد غد السبت على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي المعسكر المغلق لفرض مزيدا من التركيز على قائمة اللاعبين التى ستخوض المباراة، في لقاء سيدخله الزمالك لتحقيق الفوز استكمال لسلسلة الانتصارات المحلية الأخيرة مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو .

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

تحدث أوسوريو مع اللاعبين عن ضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة خلال الفترة الحالية لمواصلة الانتصارات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وحرص المدير الفني على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية التي يقوم اللاعبون بتنفيذها استعدادا للمباراة المقبلة أمام فيوتشر.

يدخل الزمالك لقاء فيوتشر في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث لجدول الترتيب وذلك برصيد 58 نقطة .