إحالة أوراق متهم بقتل زوجة شقيقه لسرقة ذهبها للمفتي

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجة شقيقه لسرقة ذهبها لمروره بضائقة مالية لإقباله على الزواج، بدائرة قسم شرطة قليوب، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4004 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 328 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم حسن ك س، 29 سنة، حلاق، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، قتل المجني عليها إيمان م ع، ربة منزل، وزوجة شقيقه، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتربص لها في المكان الذي نفذ به جريمته، وأعد لذلك الغرض سيارة نقل لإخفاء جثمانها عقب إتمام جريمته.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عندما أبصر المجني عليها خلال توجهها لعملها وحال ترجلها درج العقار محل الواقعة، أخبرها برغبته في التحدث معها بأمر ما مستدرجا إياها داخل الشقة وخنقها بيديه فسقطت أرضا، فقام بأخذ عصا وضغط على رقبتها حتى لقيت مصرعها قاصدا من ذلك قتلها وسرقتها وأحدث ما بها من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأضاف أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى، هي قيام المتهم بسرقة المشغولات الذهبية المملوكة للمجني عليها من داخل مسكنها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز أداة عصا مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبررا من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أن المتهم تعدى على المجني عليها وقتلها بقصد سرقتها لمروره بضائقة مالية لإقباله على الزواج، ونفاذا لذلك أعد سيارة نقل، وذلك لإخفاء جثمانها عقب إتمام جريمته، وتربص لها في أماكن ترددها وعند إبصاره إياها استوقفها حال ترجلها درج العقار محل الواقعة، زاعما رغبته بالتحدث معها بأمر ما، مستدرجا إياها داخل الشقة وقام بخنقها بيده فسقطت أرضا فأخذ عصا ملقاة أمامه وقام باستكمال الخناق عليها حتى لقيت مصرعها.

وأوضحت التحريات، أنه عندما تأكد المتهم من أن المجني عليها فارقت الحياة جردها من مصوغاتها الذهبية، ووضع الجثة داخل قطع قماشية ووضعها داخل السيارة النقل، وألقى بالجثة بمصرف إسكندر بقرية أبو سنة، وفر هاربا من مكان الواقعة حتى تم ضبطه اعترف بارتكابه للواقعة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبسه.