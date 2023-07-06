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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجمعة.. الدكتور جمال شعبان ضيف برنامج "بالخط العريض"

جمال شعبان
جمال شعبان
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يحل الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، ضيفا مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج بالخط العريض، الجمعة المقبلة على قناة الحياة.

ويتطرق “شعبان” خلال الحلقة إلى تفاصيل لقاءه بالنجم محمد رمضان، وتكفله بأول حالة ويكشف رد فعله بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لها.

كما يقدم عددا من النصائح للحفاظ على صحة القلب، وتأثير بعد العادات السيئة على الصحة العامة، بالإضافة إلى أبرز أهم المحطات في حياته الشخصية، وأسباب تزايد حالات الوفاة المفاجئة، وتأثير الشيشة والدخان على صحة الإنسان.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

ابرز المحطات فى حياته الجمعة المقبلة الدكتور جمال شعبان الصحة العامة العادات السيئة عميد معهد القلب الأسبق محمد رمضان