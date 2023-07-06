هيثم شاكر يدخل قائمة تريند يوتيوب بأغنية "حكايتنا كملت"

تمكن الفنان هيثم شاكر من دخول قائمة التريند على موقع الفيديوهات “يوتيوب” بأحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم "حكايتنا كملت".

ويتعاون هيثم شاكر في الأغنية مع الشاعر تامر حسين في أول تعاون يجمع بينهما، والملحن محمد الصاوى، والموزع شريف مكاوي، منتج منفذ فادي صبحي، إنتاج شرقي برودكشن، مدير تصوير رامي عادل، وإخراج محمد القاضي.

ويواصل هيثم شاكر تسجيل أغاني ألبومه الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه لجمهوره خلال الفترة المُقبلة عبر موقع يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

يذكر أن أغنية "بصة" كانت آخر أغاني هيثم شاكر، وهي من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم ومن توزيع وسام عبد المنعم.