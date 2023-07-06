مصرع وإصابة شخصين في انهيار عقار بالإسكندرية

لقى شخص مصرعه وإصابة آخر في انهيار عقار بشارع ابن العفيفي المتفرع من شارع اسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك، وهو عقار مكون من طابقين أرضى وأول.

تعود الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرغ من شارع اسماعيل بجوار مسجد كشك.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين من المتابعة الأولية لموقع الحادث، انه عقار بناء قديم مكون من طابق ارضي واخر اول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف.

وتم إنقاذ شخص ووفاة آخر يدعي " طارق" تم انتشال جثمانه من قبل قوات الحماية المدنية " وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتم وضع الحواجز لحماية المارة.

وفي سياق متصل، تابعت صباح اليوم المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك فتح الطريق بشارع ابن جبير - اللبان عقب سقوط أجزاء من العقار رقم ٤ ابن باجة وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتجميل المدينة بسيارتين، وأيضا لودر من العامرية ثان وبوجود الإدارات المعنية بالحي "وحدة التدخل السريع، إشغال الطريق، والمتابعه الميدانيه والمشروعات ".

وأصدرت تعليماتها بسرعة الإنتهاء من فتح الطريق للمارة لسيولة الحركة المرورية، والذي تم بالفعل وجاري المتابعة والعمل مستمر...

