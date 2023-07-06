ضبط ملاحظ وطالبة لتصويرهما ورقة امتحان اللغة الإنجليزية بالقليوبية

أحالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ملاحظ وطالبة للشئون القانونية، للتحقيق في واقعتي قيامهما بتصوير ورقة امتحان اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية) في امتحانات الثانوية العامة اليوم.

وتبين من تقرير غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة، اليوم، أنه جرى ضبط الملاحظ "وليد ي"، منتدب في لجنة العبور الثانوية بنات، أثناء تصوير إجابة امتحان نموذج د وإرساله لأخته.

فيما جرى ضبط الطالبة "منة ا" بمدرسة نوى الثانوية المشتركة بشبين القناطر لقيامها بتصوير أجزاء من البوكليت، وإرساله بالواتس لأحد الأشخاص وتلقت إجابتين على سؤالين.

وكشف التقرير غياب 461 طالبا وطالبة من إجمالي 46565 طالبا مقيدين لحضور الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بـ112 لجنة للثانوية بالقليوبية.