الثانوية العامة 2023.. وفاة طالب أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية بأسوان

شهدت لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة محمد خالد الثانوية، بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، وفاة طالب بعد شعوره بحالة إعياء، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف وتوفي بعد وصوله للمستشفى.

وفاة طالب ثانوية عامة بأسوان

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات أسوان، إخطارا بوفاة طالب يدعى عبد الكريم محمد عباس، من قرية الأحمدية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان في أثناء أداء الامتحان اللغة الإنجليزية، بلجنة رقم 19 بمدرسة محمد خالد الثانوية، بعدما شعر بضيق في التنفس، وعلى الفور تم استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى لكنه توفي فور وصوله.