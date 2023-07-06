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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أسوان: حملات لرفع الإشغالات والتراكمات بمدينة دراو

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة والأتربة بأسوان
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تواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية سلسلة أعمالها اليومية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الوجه الأكمل، والتى ترتكز على الاستمرار فى المرور الميدانى لرصد أى حالات للتعدى على أراضى أملاك الدولة لسرعة التعامل الفوري معها ، بالإضافة إلى إضفاء اللمسات الجمالية والحضارية بالمناطق والأحياء السكنية ، وأيضاً بالميادين والشوارع الرئيسية والداخلية والأسواق من خلال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ، وتنفيذ أعمال الصيانة لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بتنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام ، مع مصادرة 33 من المضبوطات ، وأيضاً رفع التراكمات والمخلفات ومستوى النظافة العامة من سوق دراو وشوارع المدينة المختلفة وذلك بإجمالى 50 طن تقريباً .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والأتربة بالمدخل الشمالى للمدينة بمتابعة وإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، علاوة على قيام حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم بمتابعة أعمال الصيانة وتركيب الكشافات الليد الموفرة بمنطقة امتداد حى العقاد عن طريق قسم الكهرباء ، مع رفع تراكمات القمامة والأتربة بحى مدينة ناصر عن طريق مشروع النظافة وذلك بإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال تنسيق وتهذيب الأشجار بمنطقة حى أطلس بالتعاون مع إدارة الحدائق برئاسة المهندس محمد حسن، وبمشاركة لرئيس حى غرب سحر مصطفى ، وبإشراف نائب رئيس المدينة ، وتم رفع مخلفات الأشجار بالحى أولاً بأول .

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال شفط تراكمات المياه بمنطقة خور عواضة بحى شرق ، فضلاً عن تنفيذ أعمال التسليك والتطهير للشبكات بعد شكوى المواطنين منها ، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى بقرية النصراب التابعة للوحدة المحلية لقرية الحجز قبلى وذلك بمساحة 900 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى باستئناف أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون شجرة، والتى وصلت إلى زراعة 1940 شجرة من المستهدف، بالإضافة إلى استكمال أعمال جرد الأتربة وتهذيب الأشجار لإضفاء الشكل الجمال والحضارى المطلوب للمدينة السياحية .

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رفع الإشغالات والتراكمات تكثيف اعمال النظافة أخبار محافظة أسوان