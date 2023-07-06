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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة: منظومة التأمين الشامل خدمة علاجية تكافلية وتستهدف الأسرة بالكامل

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار
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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ المواطن المصري يريد تلقي خدمة صحية بجودة عالية دزون أن يضطر إلى تحمل بشكل مباشر الانفاق من الجيب على تلقي هذه الخدمات، وأن يجد هذه الخدمة متوفرة في الطوارئ على مدار 24 ساعة وفي غير ذلك بشكل منتظم، وكل ذلك يشير إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضافت "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الخميس، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "منظومة التأمين الصحي الشامل هي تقديم خدمة علاجية ذات مستوى مرتفع للمواطن المصري دون أن يضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة، فهي خدمة علاجية تكافلية تقوم على دفع اشتراك سنوي يمثل 1% من التكلفة الحقيقية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل تكلفة المواطن غير القادر على دفع الإشتراك السنوي الذي يمثل 1% من تكلفة العلاج، مشددًا على أن نظام التأمين الصحي الشامل يقوم بالتأمين على الأسرة كاملة، لا على فرد واحد منها. 
https://www.youtube.com/watch?

وزارة الصحة والسكان التأمين الصحي الشامل منظومة التأمين الصحي