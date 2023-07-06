الإنتاج الثقافي يختتم فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.. صور

اختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات احتفاله بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، بأمسية شعرية غنائية مساء أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

شارك في الحفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، حيث قدمت فرقة المركز الموسيقية باقة من أشهر الأغاني الوطنية، التي تغنى بها المطربين أحمد محسن، وحنان الخولي، وهند عمر، منها: "عظيمة يا مصر، وأنا المصري، ويا أغلى اسم في الوجود، وطوف وشوف، ويا حبايب مصر، ومصر التي في خاطري، وعلى الربابة، ومصر اليوم في عيد، وتسلم الأيادى".

كما ألقى الشاعر محمد بهجت، مجموعة من قصائده الشعرية في حب الوطن، وأخرى لتمجيد الشهيد وما قدمه من تضحيات في الدفاع عن أرض الوطن.

يشار إلى أن فعاليات البرنامج قدمت مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من ٣٠ يونيو الماضي وحتى ٥ يوليو الجاري، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التي نظمها وزارة الثقافة في مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.