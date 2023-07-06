أحمد خطاب يطرح أغنية «خش كبير» على اليوتيوب

طرح الفنان أحمد خطاب أغنية جديدة بعنوان "خش كبير" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

أغنية "خش كبير" من كلمات الشاعر الغنائي هيثم سليم، ألحان أحمد مصطفى، وهي من توزيع رامي نوار، وتم تسجيلها في استوديو ماهر صلاح، إنتاج شركة الديم، مكس و ماستر ماهر صلاح.

وتقول كلمات الأغنية:

"متخافش من الدنيا و عيشها اللي يعيش ياما يتعلم يا معلم

واجمد لو يوم قلبت مرة عليك واياك تستسلم

خش كبير واوعي تنخ

لو قابلك فخ بعد فخ

الدنيا يا سيدنا عايزة مخ

يعدى الازمات

لو حتي رصيدك بح

والقرش معاك عز وشح

ذاكر الايام دي صم دح

و ارفع شعارات

عيشها بجدعنا تبقي ابن اصول

واصبر علشان بالحلو تنول

والصح اعملو وعلية ماتندمش

تلاقي الصح معاك معمول

مش اي حبيب بيحن

ولا اي كلام فودان يرن

ماتقضيش عمرك تأن

مابين الناس

خليك الولد اللي يقُش

لا تلاوع ولامرة تغش

وساعتها هتبقي أش أش

ومتشال ع الراس".

يذكر أن أحمد خطاب طرح مؤخرا أغنية "أبو الكرم" التي تخطت الـ 13 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب " والتي طرحها احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم هذا العام.

ودخلت الأغنية قائمة تريند الأغاني على تطبيق "أنغامي" على مستوى الشرق الأوسط وقت طرحها.

أغنية "أبو الكرم" من كلمات مؤمن سالم، ألحان أحمد مصطفى، توزيع أحمد شعبان، مكس وماستر محمد طعيمة، عود أحمد مصطفى، جيتار جاليليو، إنتاج الديم.

https://youtu.be/7amJY88JNq4