كولر يتحدث عن فوز الأهلي على الإسماعيلي

أكد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، أن الفوز على الإسماعيلي خطوة مهمة في طريق حصد لقب الدوري، مشيرا إلى وجود بعض الأخطاء التي حدثت خلال اللقاء، منها التسرع الواضح وفقدان الكرة بسهولة من جانب اللاعبين خصوصًا خلال الشوط الأول، ومع نهاية المباراة.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "توقعت أن المباراة لن تكون سهلة، والشوط الأول واجهنا صعوبات ولعبنا بتراخي واضح، ولم نتحرك بالشكل المطلوب، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين، من أجل تغيير الأداء، وتحركنا بشكل أفضل وسجلنا هدفا، وفي نهاية المباراة أصابت اللاعبين حالة تسرع بدلا من الهدوء، وهو ما تسبب في فقدان الكرة للمنافس وقاموا بعدة محاولات علينا.

وأضاف: سوف نتحدث مع اللاعبين بشأن ذلك، مع ضرورة الهدوء وأن نكون أفضل من ذلك في الفترة المقبلة.

وواصل: حمدي فتحي كان لاعب مهم وله دور كبير في الموسم الحالي، وكل لاعب له حالة مستقلة، أحاول أن يخرج كل لاعب أقصى ما لديه في المستطيل الاخضر، لن أقارن أي لاعب مع الآخر، وأوظف كل امكانيات وطاقات اللاعب لمصلحة الأهلي.

وتابع: الاهلي فريق كبير، وأي نادٍ كبير يحتاج لتدعيمات وصفقات قوية، لم نحسم أي صفقة حتى أتحدث في هذا الملف حاليًا.

وأكمل: يجب أن يكون كل الفريق جاهز، لا اعتمد على لاعبين محددين، ولابد من عمل تدوير بين الجميع، خصوصا في ظل كم المباريات وضغط البطولات، بعد دوري الأبطال تأثر بعض اللاعبين ذهنيا، وحصل استرخاء لدى بعض اللاعبين، وهناك عناصر فقد الشغف، لذلك لابد من خلق الدوافع، والتدوير يساعدنا في ذلك.

وأردف: اللاعبين يتدربون معي منذ10 أشهر، واهتم بكل العناصر من أجل تجهيزهم، وهم يعملون على فهم التكتيك الخاص بي، الكل لابد أن يكون جاهز لخوض المباريات.

واستطرد: لا يوجد فريق في العالم يسجل كل الفرص التي تتاح له أمام المرمى، وإضاعة الفرص أمر طبيعي للمهاجمين، والأهلي في المركز الأول وأقوى خط هجوم وأكثر فريق يخلق فرص لكننا نضيع أهداف، وهذا الامر يحتاج لجزء التركيز والهدوء أمام المرمى والشراسة، ولابد أن يتدرب اللاعبون على ذلك، لكن ضغط المباريات صعب ووقت التدريب مع ذلك يقل كثيرا، لكن نحاول قدر الإمكان من أجل تحسين ذلك.

وأتم: أنا سعيد بكم الفرص التي نخلقها، وهو ما يظهر عمل الجهاز الفني، وبالتأكيد اللاعبين يشعرون بذلك، وسأكون أكثر سعادة عندما يتم ترجمة تلك الفرص وتسجيل المزيد من الأهداف.