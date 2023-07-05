القاتل الأبيض يدمر الخلايا الجسدية ويسبب السكتة الدماغية.. 2.5 مليون حالة وفاة سنويًا.. الملح والسكر عدوان لدودان للإنسان.. وخبراء يحذرون من الإفراط في تناولهما 

يعتبر السكر هو أحد الأشكال البسيطة من الكربوهيدرات التى تحتوى على السكريات الأحادية وهو مفيد لكن بكميات صغيرة ويؤدى الإفراط فى تناوله إلى زيادة الوزن وفرصة لظهور مرض السكرى من النوع 2.

وارتبطت الأنظمة الغذائية عالية السكر بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما فى ذلك أمراض القلب وهى السبب الأول للوفاة فى جميع أنحاء العالم.

وعلى الجانب الآخر يحذر الأطباء من تناول الملح حيث يعتبر الإفراط فى تناول الملح يؤثر سلبا على الجهاز الهضمى ويسبب أيضا الإصابة بالسمنة بسبب تخزين الماء وبعض فضلات الأكل ويضعف جهاز المناعة.

والبعض يطلق على الملح والسكر لقب "الأبيضين" بسبب الأضرار الجسيمة التى تعود على صحة الإنسان فى حالة تناول كميات كبيرة منهم ومن بين هذه المشكلات ضعف العظام.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن ٢.٥ مليون حالة وفاة حول العالم سنويا يمكن تفاديها إذا تم تقليل استهلاك الملح عالميا إلى الكمية الموصى بها وهى أقل من ٥ جرام من الملح يوميا وتشمل الملح المستخدم فى طهى وتتبيل الطعام.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.

وأضافت أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم ونسبة السكر بالدم (عشوائى وتراكمى) ونسبة الدهون بالدم وفحوصات الكلى ومؤشر كتلة الجسم إضافةً إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة التى تسببها الأمراض المزمنة ومتابعة المستفيدين من المبادرة من خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وتابعت: أن العلاج يصرف بالمجان للمواطنين الذين يتم اكتشاف إصابتهم بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) وذلك فى الوحدات الصحية أو فى المستشفيات، وفقا للحالة الصحية للمريض بما يساهم فى خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة وذلك وفقًا للأدلة الإرشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتى تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية موضحة أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تقوم بوضع الأدلة الإرشادية كما تعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

الجسم لا يحتاج إلى السكر الصناعي

ويقول الدكتور محمد عادل عبدالله استشارى تخصص سكر وغدد صماء أن مرض السكرى يحدث دائما بسبب النظام الغذائى عالى السعرات الحرارية بسبب تناول كميات كبيرة من السكروهو سبب رئيسى فى كثير من حالات الوفيات وانخفاض متوسط الأعمار ويؤدى تناول كميات كبيرة من السكر إلى زيادة الوزن وزيادة الدهون فى الجسم وتعتبر السكريات المضافة ضارة جدا بصحة الإنسان وعادة تصيب الإنسان بأمراض القلب والمضاعفات الشديدة وأضاف خلال تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن من خطر تناول السكر يوميا بكميات كبيرة حدوث اضطرابات لمستويات الجلوكوز فى الدم ويؤدى إلى معاناة من الأرق وقلة النوم ويصعب معه الاستيقاظ صباحا ويساعد فى حدوث طفرات فى الطاقة وحالات ارتباك.

ويؤكد أن جسم الإنسان لا يحتاج إلى السكر الصناعى لأن جميع السكريات الطبيعية التى يحتاجها جسم الإنسان موجودة فى الكثير من الأطعمة مثل الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والحبوب تحتوى على السكريات الطبيعية.

إدمان السكريات والمقرمشات المملحة

ويقول الدكتورعبد العظيم الجمال استشارى العلاج الطبيعى والتخسيس من الأضرار التى لا تأتى على بال الكثيرين فى تناول السكر والملح والمنتجات المصنعه تجاريا بكثافة فى المتاجر والمبنية أساسا على استخدام الطعم الجميل والمذاق المثير من السكر والملح أو خلطهم معا بكثافة فى منتج واحد حيث إنها تسبب الإدمان الشديد لها والتعود عليها ولا يشعر الإنسان بالمتعة إلا عند تناول هذه المنتجات.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ«البوابة» أحببت أن أبدأ كلامى بهذا لأنه لا يخطر على بال الكثيرين من الناس وهنا تبدأ المشكلة الفعلية لأن الإنسان يصبح مسلوب الإرادة أمام الشيكولاتة او المقرمشات المملحه ويتعجب انه لا يستطيع التوقف عن تناولها.

ويؤكد ارتفاع ضغط الدم والسمنه وظهور اعراض مرض السكر وتصلب الشرايين ايضا من الأمراض المؤكدة الحدوث بسبب زيادة استهلاك السكر والملح بإفراط وسوء التغذيه وضعف المناعه ايضا وعدم تناول اطعمه مفيده لبناء الجسم كالفاكهه والخضروات الطازجه نتيجه حتميه للاستهلاك المفرط للمنتجات الصناعيه عالية السكر والملح وقليلة القيمه الغذائية.

الماء يطرد السموم من الجسم

ويقول الدكتور سمير عنتر استشارى الجهاز الهضمى إن الأبحاث العلمية الحديثة أثبتت أن الافراط فى تناول كميات كبيرة من ملح الطعام يزيد من نسبة الاصابة بسرطان المعدة وارتفاع ضغط الدم الذى قد يتسبب فى العديد من أمراض القلب المختلفة.

وأوضح أن تناول الأطعمة المالحة بكثرة يزيد من تدفق الدماء فى الاوعية الدموية والشرايين ويرتفع ضغط الدم فى هذه الحالة بشكل مؤقت ويعانى من تلك الحالة كبار السن وبعض الشباب الذين يعانون من امراض وراثية وهرمونية.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ«البوابة» أن تناول المياة بكثرة يساعد الجسم على طرد السموم وكذلك تناول كميات كبيرة من الماء بعد تناول الأطعمة المالحة يمكن أن يساعد على إزالة الصوديوم من الكلى ويساعد على التخلص من الانتفاخ حيث يلعب الصوديوم دورا سلبيا داخل الجسم قد يتسبب فى الإصابة بالجفاف مع عدم ترطيب الخلايا لقلة تناول الماء ما يؤدى إلى ظهور أعراض مزعجة مثل كثرة العطش وكثرة التبول.

وأكد ان أداء بعض التمارين المكثفة مثل الجرى وتمارين وزن الجسم التى تتعرق فيها ستساعدك التمارين الرياضية على فقدان الصوديوم فى صورة عرق.

الملح يسبب التهابات المعدة وقرحتها

ويقول الدكتور محمد خورشيد استشارى الجهاز الهضمى بالقصر العينى إن تناول الاطعمة الطبيعية والخضروات والفاكهة الطازجة وضبط مواعيد تناولها يحافظ على الجهاز الهضمى من الامراض لانه يتأثر جدا بما نتناوله.

وأوضح أن كل ما تاكله يؤثر بشكل كبير على البكتيريا النافعة والضارة الموجودة فى المعدة حيث يعتبر تلك البكتيريا هى المسئولة عن كل الامراض الموجودة بالجسم سواء لها علاقة بالجهاز الهضمى أو غيره حتى ان كانت أمراض مناعية أو مزمنة وما إلى ذلك.

وأكد خلال تصريح خاص للبوابة ان تناول الاطعمة المالحة تساعد بشكل كبيرعلى إحداث خلل بضغط الدم والافراط فى تناوله خاصة الشباب والسيدات يزيد من فرص حدوث بعض الزوائد المعدية حيث ان كثرة تناول الاملاح تزيد من التهابات المعدة وقرحها وتشعرك بعدم الراحة فى معدتك بعد تناول وجبتك لذا عليك تجنبها تماما.

ونصح بضرورة المحافظة على نوعية الطعام التى نتناوله مثل: تناول الخضروات والنشويات والبروتينات بشكل جيد حيث ان كل ذلك يؤثر على نمو البكتيريا.

خلايا جسم الإنسان تحتاج إلى الملح

ويقول الدكتور محمد صبرى استشارى القلب والشرايين إن الملح فى العموم ليس مضرا بصحة الانسان طالما فى الحدود المسموح بها هو عنصر مهم للحفاظ على توازن المعادن فى الجسم وعدم تناوله يتسبب فى هبوط ضغط الدم خاصة خلال فصل الصيف نتيجة لفقدان نسبة كبيرة من السوائل داخل الجسم عن طريق العرق فكل خلية فى جسم الإنسان تحتاج إلى الملح.يساعد الملح فى الحفاظ على كثافة العظام والدورة الدموية المنتظمة والتحكم فى مستوى السكر فى الدم.

واضاف خلال تصريح خاص للبوابة ان عدم تناول الملح يسبب الكسل ويتسبب فى انقباض الأوعية الدموية نتيجة لنقص نسبة الملح فى الدم ولذا يجب تناوله ولكن باعتدال.

وأوضح ان الملح موجود فى كل شيء نأكله تقريبا وأن الإسراف فى تناول الملح مضر خاصة عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم بسبب وجود مستويات عالية منه فى معظم الأطعمة المصنعة والجاهزة أو لأننا نضيفه عندما نحضر الطعام وهنا تكمن المشكلة لانه يسبب ارتفاع ضغط الدم وأيضا مرضى الكلى ومرضى ضعف عضلة القلب وحدوث انقباض فى الأوعية الدموية وفى حالة الإصابة بضعف عضلة القلب يصعب ضخ الدم وهنا يزداد الأمر سوء على هؤلاء المرضى فى حالة الإسراف فى تناول الملح لأنهم يتعرضون لضعف أكثر فى عضلة القلب وخاصة فى حالة وصول نسبة ضعف عضلة القلب إلى ٥٥ يجب على الشخص تقليل نسب الملح قدر الإمكان للحفاظ على صحته.

ضعف الجهاز المناعي

وتقول الدكتورة ندى محمود خبيرة التغذية ان الافراط فى تناول السكر والملح يهدد الصحة العامة للمريض وغير المريض اذ يجب عدم اضافتهما بكميات كبيرة فى الاكل والمشروبات حيث ان الافراط فى تناول السكر والملح يؤدى إلى انخفاض قدرة الجسم على مكافحة الفطريات والبكيتريا والفيروسات ونجد ان الاشخاص الذين يفرطون فى الملح والسكر أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية مثل نزلات البرد والإنفلونزا لأنهما يتسببان فى ضعف الجهاز المناعي.

واضافت خلال تصريح خاص للبوابة هناك كمية محددة من الملح يجب الا يزيد الشخص عن استهلاكها وهى معلقة صغيرة فى اليوم الواحد بينما السكر يجب على الرجل الحصول على ٣ ملاعق فقط، أما المرأة فتحتاج فقط إلى ملعقتين.

وأوضحت أن هناك انواعا كثيره صحيه للتحليه بديلا عن السكر الأبيض مثل نبات ستيفيا فهو من أكثر النباتات الصحية بديلًا للسكر فضلًا عن أنها قليلة السعرات ويعتبر العسل أحد البدائل الجيدة للسكر ومع التعود يمكنكِ استخدامه فى المشروبات الساخنة وتحتاج أسرتكِ لبعض الوقت لتقبله لكن فى المقابل سيحافظ لهم على صحتهم واستخدام الفاكهة فى وصفات الحلوى تساعدكِ على تقليل كمية السكر المطلوبة فى الوصفة.

وتنصح الامهات بتقليل كميات الدهون والزيوت التى نضعها فى الطعام سواء كان زيتا نباتيا أو سمنا لانها عادة تكون ليست ضرورية للوجبة.