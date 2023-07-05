البحرية الأمريكية: قوات إيرانية حاولت احتجاز ناقلات تجارية في بحر عمان

كشفت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن محاولات قوات تابعة للبحرية الإيرانية لاحتجاز سفن تجارية وناقلات في بحر عمان، طبقًا لما أكده قائد الأسطول الأمريكي الخامس تيموثي هوكينز.

وقال هوكينز، أن السفن التابعة للبحرية الإيرانية أطلقت نيران باتجاه الناقلات التي حاولت الاستيلاء عليها، بدون أن تتسبب تلك الطلقات في أية أثار في جسم الناقلات البحرية المارة في بحر عمان.

كانت هيئة عمليات التجارة البريطانية قد أكدت أن سفنًا تابعة للبحرية الإيرانية أطلقت أعيرة نارية على ناقلات نفط في بحر عمان بعد أن عملت السفن الإيرانية على التحرش بالناقلات بشكل مريب قبالة ساحل العاصمة العمانية مسقط.

وكشفت المعلومات التي أعلنت عنها البحرية الأمريكية والبريطانية أن الناقلة التي تعرضت لها السفن الإيرانية هي ناقلة نفط تحمل علم جزر الباهاما ومملوكة لشركة أمريكية تدار من اليونان.