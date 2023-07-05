جامعة سوهاج تنهى عددًا من المشروعات الإنشائية الجديدة تزامنًا مع الاحتفال بثورة 30 يونيو

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، عن إنتهاء عدد من المشروعات الإنشائية التعليمية الجديدة بالجامعة، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠يونيو، حيث تتضمن هذه المشروعات المرحلة الأولى من مشروع مبني الإسكان الطلابي بالكوثر، ومبني معامل العلوم الطبية الأساسية بالمقر القديم للجامعة، ومبنى معامل كلية الصيدلة بالمقر الجديد، بالإضافة إلى مبنى الدراسات البيئية والبحرية بالقصير.

وأوضح “عبد الخالق” أن هذه المنشأت تأتي في إطار خطة الجامعة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت قفزات كبيرة وتطورًا هائلًا في التوجهات التعليمية والبحثية للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي كمًا ونوعًا، لافتًا إلى حرص الجامعة علي رفع المستوى التعليمي والطبي وخدمة المجتمع وكفاءة المخرجات البحثية، بما يجعل منها منظومة أكاديمية وبحثية وخدمية طبية متكاملة.

وأضاف رئيس الجامعة انه سيتم غدًا الخميس الموافق ٦ من يوليو الجاري استلام مبنى الاسكان الطلابي بحي الكوثر، واستلام مبنى معامل العلوم الطبية الأساسية يوم الأحد الموافق ٩ من نفس الشهر، بالإضافة إلى استلام معامل كلية الصيدلة يوم الأربعاء الموافق ١٢ من يوليو الجاري، علي ان تختتم سلسلة الاستلام الابتدائي بمبنى الدراسات البيئية والبحرية بالقصير وذلك يوم الخميس الموافق ١٣ من يوليو الجاري.