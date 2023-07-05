الخليفي عن مبابي: مستحيل خسارة أفضل لاعب في العالم مجانًا

أكد رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن إدارة النادي ترغب في بقاء كيليان مبابي داخل الفريق لمواسم مقبلة.

وقال الخليفي خلال المؤتمر الصحفي، الذي ينظمه النادي مساء اليوم الأربعاء، للحديث عن مستقبل نجم الفريق كيليان مبابي، وإعلان التعاقد مع المدرب الجديد لويس إنريكي، إن موقف النادي الباريسي واضح.

وشدد : «إذا أراد كيليان البقاء، فنحن نريده أن يبقى، لكنه يحتاج إلى توقيع عقد جديد».

وأوضح رئيس نادي باريس سان جيرمان عن مستقبل مبابي مع الفريق: «لا نريده أن يغادر مجانًا في 2024».

ولفت : «لا نريد أن نخسر أفضل لاعب في العالم مجانًا، هذا مستحيل».

وذكرت بعض التقارير، الأيام الماضية عن ارتباط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2024 بشكل مجاني.

وأبدى كيليان مبابي، رغبته في عدم تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقده مع فريق العاصمة الفرنسية في صيف 2024.

كان باريس سان جيرمان، أعلن اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب الإسباني لويس إنريكي بعقد يمتد حتى 2025.