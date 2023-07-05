رئيس جامعة المنوفية يعقد إجتماع مجلس الدراسات العليا "أون لاين"

ترأس الدكتور أحمـد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية، إجتماع مجلس الدراسات العليا بمشاركة وكلاء الكليات للدراسات العليا وأعضاء اللجنة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ومدير عام العلاقات الثقافية أون لاين.

في بداية الإجتماع قدم القاصد التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري ومنسوبي الجامعة وأعضاء المجلس بعيد الأضحي المبارك.

وأشار الدكتور أحمد القاصد أن الجلسة تناولت الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا والعلاقات الثقافية، وقامت اللجنة بالمصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الإجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة لبعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراة عن العام الجامعي السابق والحالي إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

وأضاف “القاصد” أن لجنة الدراسات العليا ناقشت خلال الإجتماع خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا وسبل تذليل العقبات التي تواجه الباحثين وطلاب الدراسات العليا وحل مشاكل المتعثرين ومتابعة تقارير الطلاب الدراسية وضرورة إنذار الطلاب التى تأتى نتائج تقاريرهم السنوية والنصف سنوية سلبية قبل الغاء تسحيلهم.

وأكد علي ضرورة ضرورة الإنتهاء من أعمال التصحيح وسرعة إعلان النتائج حتى يتم إتاحة الفرصة للطلاب للقيد والتسجيل وفقا لنظام الساعات المعتمدة.

ووجه القاصد بضرورة الإستعداد للعام الدراسي الجديد خلال فترة الصيف بإعداد الخطط الدراسية وتحضير جداول الدراسة، مطالبا بضرورة إلزام الكليات النظرية التي تنشر ابحاثها باللغة العربية إلي ترجمتها إلي الإنجليزية ومشاركة أقسام اللغة الإنجليزية بالكليات في تقديم هذه الخدمة للباحثين، مشيرا إلي أن هذا سيكون له مردود إيجابي علي الجامعة وسيساعد في رفع معامل تأثير الجامعة من خلال ترحمة الأبحاث بالكليات النظرية إلى اللغة الإنجليزية.

كما أكد علي ضرورة إلزام جميع المتقدمن من الكليات النظرية للترقيات بتقديم ملخصات إنجليزية لكل الأنجات، ونبه بضرورة مخاطبة جميع الأقسام النظريه بترجمة ما لا يقل عن خمس ملخصات لابحاثهم والتي ستنشر إلى اللغة العربية، كما يتم مخاطبة جميع الاقسام النظريه والعمليه بترجمه ما لا يقل عن خمس ابحاث منشوره بالقسم إلى اللغه الإنجليزية ويكون ذلك ملزما للحصول على بيان الحاله الوظيفيه.

وأعلن “القاصد” أن مجلس الجامعة وافق في جلسته الأخيرة علي منح 120 طالب درجتي الماجستير والدكتوراة، منهم 40 طالب علي درجة الدكتوراة، و80 طالب علي درجة الماجستير بكليات الحاسبات والمعلومات والعلوم والحقوق ومعهد الكبد القومي والإقتصاد المنزلي والطب والهندسة الإلكترونية والهندسة والزراعة والتربية والتجارة والتمريض والآداب، بالإضافة إلي منح طالب درجه الماجستير المهنى بكلية التجارة فى التخصصات العلمية المختلفة، وطالب وافد درجة الدكتوراة فى العلوم التجارية تخصص "ادارة اعمال ".



وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تسجيل 95 طالب جديد للحصول علي درجة الماجستير والدكتوراة منهم 62 لدرجة الماجستير و32 لدرجة الدكتوراة خلال الشهر الماضي.



وأكد علي أهمية البحث العلمي والنشر الدولي، مشيرا إلي أنه تم نشر 251 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجلات العلمية العالمية خلال شهر يونيو، منهم 228 بحثا مشترك و24 بحثا فرديا.

كما أعلن الدكتور أحمـد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية، أنه تقرر مضاعفة عدد الحاصلين علي جائزة الجامعة التقديرية هذا العام.