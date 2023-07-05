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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ننشر قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023
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أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، قائمة أوائل واحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2022. 

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 64.47‎%‎.

 وشملت  قائمة أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، 29 طالبًا وطالبة.

وجاءت احصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث أن إجمالي الناجحين من الطلاب 473264 طالب وطالبة بنسبة نجاح 64.47%.

وبلغ عدد المتقدمين لأمتحانات الدبلومة الفنية على مستوى الجمهورية 739170 طالب وطالبة، داخل 2553 لجنة، وعدد مشرفين 220 ألف معلما، وكان عدد الحاضرين 734108 طالب وطالبة بنسبة حضور 99.3%.

وكشف الوزير أن يوم 29 يوليو الجاري موعد امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني 2023 للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين بالدور الأول.

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