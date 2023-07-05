مصرع شخص في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية وذلك اثر اصطدام موتوسيكل يستقلة بسيارة نقل على الطريق الواصل بين مركزي منية النصر وميت سلسيل وجرى نقل جثمان المتوفي الى ثلاجة مستشفى منية النصر المركزي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير مباحث الجنائية، بورود بلاغ من ادارة شرطة النجدة، لمأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل على طريق منية النصر المطرية مما ادي إلى وفاة قائد الدراجة النارية.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سياره نقل بموتوسكل علي طريق منية النصر المطريه، أمام قريه الرياض نتج عنها وفاه قائد الدراحة النارية، ويدعي "خالد أحمد شوقي محمد حامد"، 41 عامًا، مقيم بمركز ميت سلسيل.

جرى نقل جثمان المتوفي الى مشرحه مستشفى منيه النصر تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.