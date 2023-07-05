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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 18 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة في باكستان

الأمطار الغزيرة في
الأمطار الغزيرة في باكستان
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أفادت وسائل إعلام باكستانية اليوم الأربعاء بمصرع 18 شخصا على الأقل في حوادث مرتبطة بالطقس منذ بداية هطول الأمطار الغزيرة الأسبوع الماضي.

وحذرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، المواطنين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، حيث تسببت الأمطار في غرق بعض الطرق وارتفاع منسوب الأنهار، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وشهدت مدينة "لاهور" كميات قياسية من الأمطار خلال تسع ساعات، فيما تعرضت العاصمة "إسلام آباد" أيضا لهطول غزير للأمطار، ويستمر موسم الأمطار في باكستان حتى سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن باكستان تعرضت لخسائر فادحة الصيف الماضي تقدر بثلاثين مليار دولار أمريكي بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، والتي أضرت بأكثر من 33 مليون شخص وأسفرت عن مصرع 1739 شخصا.

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