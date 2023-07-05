المشدد 3 سنوات لـ عامل للاتجار في الحشيش بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، معاقبة عامل لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» في دائرة قسم شرطة دار السلام، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.

السجن 3 أشهر

كما قضت المحكمة بمعاقبته أيضًا بالسجن لمدة 3 شهور لحيازته سلاح أبيض «سنجة»، ومصادرته وإلزامه المصاريف الجنائية. هيئة المحكمة صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 2050 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 339 لسنة 2023 كلى حلوان، قيام المتهم «حمدي. م، 31 عامًا، عامل»، في دائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

حيازة سلاح أبيض

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «سنجة» بدون مسوغ قانوني في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.