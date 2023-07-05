برلماني: الوضع الاقتصادي لا يتحمل أي تأخر في استلام كارت تكافل وكرامة

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزير التضامن الاجتماعى والدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن تأخر استلام كارت تكافل وكرامة لعدة سنوات.

وأشار النائب، إلى شكاوى المواطنين الذين يقومون بعمل استعلام على موقع الوزارة ويتضح لهم أن الكارت سار وعند ذهاب المواطنين للمكتب لاستلامه يتم إخطارهم بعدم وجود الكارت.

وأوضح النائب، أن ذلك يعنى بما لا يدع مجالا للشك أن تلك الكروت يتم استخدامها بمعرفة اشخاص آخرين ، وهذه المشكلة مستمرة منذ عدة سنوات مع بعض الاشخاص وهو مايعنى وجود فساد فى اليات تسليم الكروت ويجب على الوزارة اتخاذ الاجراءات الفورية والرادعة لوقف هذا.

وتطرق أيضا إلى إشكالية ان بعض مستحقى برنامج كرامة ، يظهر على موقع الكشف الطبى ان النتيجة ( مستحق ) وفى حالة الاستعلام تظهر النتيجة ( الرقم القومى ليس لدية بطاقة تكافل وكرامة )، وتساءل النائب عن سبب هذا التضارب؟.



واستطرد النائب، لدى تجربة من 6 سنوات مع وزارة التموين حيث كانت شكوى اهالى العمرانية من عدم تسليم بطاقات التموين ، وتدخل حينها النائب وقام بوضع الية جديدة للنظام بالتنسيق مع وزارة التموين وتم بالفعل استدراك الامر ، وقال النائب " قمنا بتسليم بطاقات التموين لحوالى 126 الف مواطن بالعمرانية " ... متسائلا " من كان يسرق قوت الشعب ؟ ".

وبسؤاله عن حجم هذا الفساد ، اجاب ان التغيير الذى اقترحه حينها على وزارة التموين ووافقت الوزارة ووزير التموين على تطبيقه ، قد وفر على مصر حوالى 11 مليار جنيه سنويا ، كان يتم سرقتها من قوت الناس وتذهب لاباطرة الفساد.