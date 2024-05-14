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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الداخلية تستقبل المشاركين في برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية.. فيديو

https://youtu.be/fzOcPRehn7s?si=q9gqZayg2Zf7egPc
https://youtu.be/fzOcPRehn7s?si=q9gqZayg2Zf7egPc
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نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق وزارة الشباب والرياضة زيارتين لكلاً من أكاديمية الشرطة وقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة للشباب المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية والذين يمثلون عدداً من دول العالم لإتاحة الفرصة لهم لمعرفة آليات إعداد رجل الشرطة .
  
 تم إستقبال الزائرين بأكاديمية الشرطة وإطلاعهم على ما تملكه الأكاديمية من إمكانات، وتخلل الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلى إطلعوا خلاله على ما تملكه الأكاديمية من مرافق تعليمية وتدريبية متطورة تسهم في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية ، كما شهدت الزيارة تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان دور الإعلام الأمنى في التواصل مع المواطنين ودعم الإستقرار المجتمعى .
    
  وعقب ذلك تم تنظيم زيارة لمقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة للإضطلاع على التطور الكبير الذى تشهده المنظومة الإعلامية بالوزارة في أداء رسالتها في التواصل مع المجتمع وكافة وسائل الإعلام ، وبث رسائل مسموعة ومقروئة ومرئية للتعريف بجهود الوزارة وأنشطتها .. ومن جانبهم أشاد الزائرين بالإمكانات التى يمتلكها القطاع وسرعته في التواصل والرد على مختلف الإستفسارات بشكل إحترافى وإعداده المواد الإعلامية المختلفة التى تُبث عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج وحرصه على ان تكون دقيقة وذات بُعد وطنى .

 

وزارة الداخلية يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل أطر التعاون مع كافة المؤسسات والجهات لترسيخ قيم الولاء والإنتماء والمساهمة فى تبادل الخبرات بين الشباب فى دول العالم الشباب والرياضة أكاديمية الشرطة بأكاديمية الشرطة