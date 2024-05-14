الأمن يداهم كيانا تعليميا وهميا في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى العديد من المجالات وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الكتب مجهولة المصدر - 3 أكلاشيه - مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية – 2 جهاز حاسب آلى "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" .. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه ). تم اتخاذ الإجراءات القانونية .