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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

«إعلام النواب»: الدولة المصرية فى عهد الرئيس شهدت اهتمام غير مسبوق بالقطاع الثقافي

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد
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قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت إهتمام غير مسبوق بالقطاع الثقافي  على مدار العشر سنوات الماضية واستطاع الرئيس الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية من الضياع.


وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، أن الثقافة هي التى تبني عقول وأفكار الشعوب وتحافظ على هوية الشعوب من الاندثار ، لافتة إلى أن  نشر الثقافة المصرية في الداخل والخارج، ومن أجل هدف بناء الإنسان المصرى ورفع وعى المواطن لتمكينه من القدرة على مواجهة التحديات ، هو ما استهدفه الرئيس السيسي في سياسته الثقافية ونفذها خلال السنوات الماضية.


وتابعت النائبة هند رشاد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء " مقبرة الخالدين" لتكون صرحًا لرفات عظماء ورموز مصر الذين ساهموا بشكل كبير فى رفعة الوطن، تأكيد على حرص القيادة السياسية على تخليد رموز مصر التاريخيين والخالدين في ذاكرة الوطن، وأن مصر لا تنسي الدور العظيم لأبنائها العظماء.

وأوضحت رشاد ، أن عام 2022 قد شهد "إعلان القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي"، "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، والذي جاء بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي نفذته الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة على ثلاث مراحل بالمحافظات بإجمالي 392 فعالية، استفاد منها 127 ألفًا و530 مستفيدًا، وتم تنفيذ برنامج ترسيخ قيم وممارسات المواطنة بقرى محافظة المنيا، في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة بشأن تمكين المرأة في الصعيد، وإعادة إحياء الحرف التراثية والتقليدية.

النائبة هند رشاد الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي