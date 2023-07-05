وزير الطاقة السعودي: "أوبك +" ستفعل كل ما يلزم لدعم سوق النفط العالمي

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن مجموعة "أوبك +" ستفعل كل ما يلزم لدعم سوق النفط العالمي.

وأضاف “بن سلمان” - خلال الندوة الدولية الثامنة لمؤتمر أوبك، تحت شعار "انتقال مستدام وشامل للطاقة" بالعاصمة النمساوية فيينا، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية - أن مجموعة "أوبك +" ستفعل كل ما يلزم لدعم سوق النفط في العالم، مشيرا إلى أن التخفيضات الجديدة في إنتاج النفط تظهر قوة العمل الجماعي للمنظمة.

وأشار إلى أنه ستتم مناقشة جميع التحديات التي لم يتم حلها واتخاذ إجراءات مهمة لدعم جميع الأطراف في مراحل الإنتاج، منوها بأن مشاركة المملكة تهدف إلى استدامة الإمدادات واستقرار الأسواق الدولية.

وكان التحالف قد اتفق على إبقاء سياسة الإنتاج دون تغيير في عام 2023، إلى جانب تعديل شهر الأساس الذي تُحسب خلاله حصص النفط، سواء بالخفض أو الزيادة، في المدة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2024.

كما أعلنت السعودية و8 دول أخرى مدّ الخفض الطوعي الإضافي الذي بدأت تنفيذه في مايو 2023، حتى نهاية عام عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المملكة عن خفض إضافي بمقدار مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو المقبل، مع القابلية للتمديد إذا لزم الأمر، وبذلك يصبح إنتاج السعودية 9 ملايين برميل يوميًا.