الرعاية الصحية: نستهدف 350 منشأة ضمن المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

قال محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الرعاية الصحية، إن القيادة السياسية تقدم كل الدعم لتحقيق حلم كل مواطن مصري بوجود منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذ المنظومة في 4 محافظات ويتبقى محافظتان ضمن هذه المرحلة، حيث توجد 297 منشأة صحية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي بهذه المحافظات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “DMC”، اليوم الأربعاء، أنه بنهاية المرحلة الأولى سيصل العدد إلى 350 منشأة صحية، فيما تم تقديم أكثر من 25 مليون خدمة طبية حتى الآن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 3 سنوات فقط، موضحا أن هناك حوالي 5 ملايين منتفع مسجلين على السيستم الإلكتروني وحوالي 15 مليون خدمات طب أسرة بما يعد إنجازا يحسب لكل فرد في المنظومة.

كما تابع رئيس الإدارة المركزية بهيئة الرعاية الصحية، أن هناك عمليات شديدة الدقة يتم إجراؤها خلال السنوات الأخيرة وذات مهارات متقدمة وبأعداد كبيرة في المحافظات المختلفة وليست حصرا على القاهرة والجيزة.