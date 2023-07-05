مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع ماونت

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزى، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسمياً مع ماسون ماونت، قادما من صفوف تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الحساب الرسمى لليونايتد، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن فيديو الإعلان الرسمي عن صفقة ماونت.

وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت بأن عقد ماونت مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2028، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وسيحصل تشيلسي على 55 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني.

وستفعل المتغيرات الإضافية فقط، إذا فاز مانشستر يونايتد بألقاب في السنوات الخمس المقبلة بوجود ماونت.

وكان ينتهي عقد ماونت الأخير مع تشيلسي في صيف 2024، لكن رفض اللاعب الإنجليزي كل عروض التجديد مع البلوز وفضل الانضمام إلى الشياطين الحمر.