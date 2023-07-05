خبير: وزارة البترول تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة من مواردها والتحول للاقتصاد الأخضر

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن وزارة البترول تعمل على تعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية وبناء عليه يتم عمل شراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وهي نقطة تحول لمزيد من المخزون النفطي في البحر الأحمر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن وزارة البترول تسعى جاهدة للتوسع في الانتقال للاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من مواردها والتخلص من الوقود الأحفوري من خلال نهج أولي لتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق قيمة مضافة من إعادة استخدام الغازات الكربونية مرة أخرى.

كما لفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه يتم الاعتماد خطوة خطوة على الغاز الطبيعي وبفضل حقل ظهر أصبحنا دولة لديها اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي وضمن الدول المصدرة له في أشكاله المختلفة.

وتابع أن الأزمات التي مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة سلطت الضوء على جهود الدولة المصرية في العمل على توفير الطاقة للبلاد في ظل الكثير من التحديات الاقتصادية والأمنية، مما كان له دور كبير في جذب المزيد من الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه العميقة، خاصة مع توفير الحماية لهذه المنطقة.