بعد سداسية المقاولون.. أسوريو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفي بداية الجلسة قدم المدير الفني التحية والتهنئة للاعبين على الأداء والفوز بالأمس في مباراة المقاولون العرب والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتناقش الكولومبي أوسوريو مع اللاعبين خلال الجلسة في كافة التفاصيل والأمور الفنية التي حدثت في مواجهة المقاولون العرب بالأمس.

وطالب المدير الفني الجميع بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة وغلق ملف كأس مصر حاليا، والتركيز على مواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات.

وفي نهاية الجلسة أكد أوسوريو على ثقته التامة في الجميع في تحقيق الأهداف المطلوبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.