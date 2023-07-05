العثور على جثة مُسنة بمنزلها في ظروف غامضة بالبحيرة

تكثف أجهزة الأمن في مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، جهودها للكشف عن غموض حادث العثور على جثة سيدة مسنة في مسكنها بقرية المسين، التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن الجثة تحمل آثار تعدي بواسطة آلة حادة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، فيما يتم إعداد محضر بالواقعة لتقديمه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية، للكشف عن ملابسات الحادث وضبط المرتكبين.

وتولى المستشار أحمد عمار وكيل النائب العام برئاسة المستشار اسلام الدماطي مدير نيابة الدلنجات بسكرتارية عبدالعزيز فرج مناظرة الجثمان.

وتأتي هذه الجهود الأمنية التي تم تكثيفها، للتعامل بحزم مع هذه الجرائم البشعة، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير بيئة آمنة لهم، وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.