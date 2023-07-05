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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بدء امتحانات شهادات المعادلة بـ "آداب عين شمس"

ا.د حنان كامل عميد
ا.د حنان كامل عميد كلية الاداب جامعة عين شمس
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انطلقت  امتحانات شهادة المعادلة في مادة اللغة الفرنسية  للطلاب الذين لم يدرسوا هذه المادة في الثانوية العامة ، والتي يؤديها ١٦٠٠ طالب وكذلك التربية الدينية.
وأكدت حنان كامل عميد كلية الاداب جامعة عين شمس على انفراد الكلية بتقديم هذه الخدمة المعتمدة لأداء هذه الامتحانات على مستوى جامعة عين شمس   .
وينتسب هؤلاء الطلاب إلى كليات الطب والهندسة بالجامعة وكذلك الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحرى التى تشترط لتخرج الطالب شهادة المعادلة في هاتين المادتين ( اللغة العربية والتربية الدينية) إن لم يكن قد حصل عليها الطالب في شهادة الثانوية العامة 

كما تشترط كلية الحقوق بجامعة عين شمس كشرط من شروط تخرج طلاب شعبتي(عربي وإنجليزي ) الحصول على شهادة المعادلة في مادة اللغة الفرنسية .  
وأضافت " كامل " أن هذه الامتحانات تتاح للطلاب مرتين خلال السنة، وكانت المرة الأولي في شهر مارس الماضى .

الأكاديمية العربية التربية الدينية اللغة الفرنسية جامعة عين شمس شهادة الثانوية العامة