وزير خارجية أوكرانيا يدعو جامبيا لدعم "صيغة زيلينسكي للسلام"

دعا وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، دولة جامبيا إلى دعم صيغة السلام للرئيس فولوديمير زيلينسكي التي اقترحها لإنهاء الحرب الروسية.

وقال الوزير الأوكراني -في تغريدة على موقع (تويتر) وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الثلاثاء- إنه هاتف نظيره الجامبي مامادو تانجارا لمناقشة المجالات المحتملة لتوسيع التعاون الثنائي.

ودعا كوليبا أثناء المحادثة جامبيا للانضمام إلى صيغة سلام زيلينسكي وشكر نظيره لإعادة تأكيد دعم جامبيا المستمر لأوكرانيا.

يذكر أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قدم صيغة السلام الأوكرانية المكونة من 10 نقاط إلى المشاركين في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2022 وتجري حاليًا الاستعدادات لقمة السلام العالمي.