تباين أسعار العملات الأجنبية بداية اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

ما بين الاستقرار و الارتفاع و الانخفاض ، تباينت أسعار العملات العربية و الأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 ، في سوق الصرف المصري.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بدون أي تغيير للأسبوع الرابع على التوالي في معظم البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للشراء.

وفي أكبر بنكين حكوميين “بنك مصر، البنك الأهلي المصري” سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر في الدولار اليوم ميد بنك 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف اليورو ، مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم ، في البنك المركزي المصري نحو 33.59 جنيه للشراء، و33.73 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.19 جنيه للشراء، 39.35 جنيه للبيع.

و استقر متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.42 جنيه للشراء، و34.57 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 20.61 جنيه للشراء، و20.69 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.35 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

و فيما يخص العملات العربية ، فقد سيطر الهدوء النسبي على أغلبها مقابل الجنيه المصري ، بداية تعاملات اليوم الأربعاء .

سيطرت حالة من الاستقرار على سعر الريال السعودي اليوم في مصر للشهر الثالث على التوالي بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي وسجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

بينما وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

و سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قطر الأهلي الوطني، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.34 جنيه للشراء، و100.79 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.79 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 79.91 جنيه للشراء، و80.56 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.43 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.