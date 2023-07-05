الشرطة البريطانية تفتح تحقيقًا جديدًا مع رئيس الوزراء الأسبق

فتحت شرطة لندن تحقيقا جديدا مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون في قضية انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي في مقره أثناء فترة وباء فيروس كورونا، وفق "روسيا اليوم".

وجاء في بيان للشرطة البريطانية، يوم الثلاثاء، أنه جرى تقييم المعطيات الجديدة المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للقيود الخاصة بفيروس كورونا في 2020 و2021، وقررت الشرطة فتح تحقيق جديد واستئناف التحقيق السابق.

وكانت الشرطة قد أعلنت في أواخر مايو الماضي أنها تدرس المعلومات الجديدة التي تلقتها من الأمانة العامة للحكومة، والتي تفيد بأن جونسون كان ينتهك قيود كورونا أكثر من مرة، وكان ينظم لقاءات بأصدقائه في مقره "تشيكرز" بمقاطعة باكينغهامشير أثناء فترة الوباء.

بدوره، أكد المتحدث باسم جونسون، أن كافة اللقاءات جرت بالتوافق مع القواعد الخاصة بفيروس كورونا التي كانت قائمة آنذاك.

يذكر أن بوريس جونسون، الذي كان رئيسا للوزراء في بريطانيا من 2019 إلى 2022، تخلى عن مقعد في البرلمان البريطاني في أوائل يونيو الماضي على خلفية فضيحة أخرى، متعلقة بالاتهامات الموجهة إليه بأنه كان يعرقل تحقيقات البرلمان في المعلومات عن تنظيم الحفلات في مكتبه خلال فترة الوباء.