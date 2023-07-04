ننشر التفاصيل الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بالغردقة

أقدمت أم بلا رحمة، على قتل طفلتيها بعدما فشلت في استخراج أوراق ثبوت لهما، "استخراج شهادات ميلاد" وذلك بسبب زواجها عرفيا، خوفا من افتضاح أمرها.

وأكد مصدر، طبي، استقبال مستشفى الغردقة العام مساء اليوم، جثتين هامدتين لطفلتين مع والدتهما، الذي أكدت أنهما توفي إثر اختناق بسبب الغاز.

وأوضح المصدر، أنه بالكشف الطبي على الجثتين تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة، وأن الوفاة قد تكون جنائية.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إنه تم اخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة، والتي قامت بمواجهة الام بعدم وجود ما يشير الي وجود غاز في رئتين الجثتين، بالإضافة الي وجود أثار خنق في منطقة الرقبة، مما أدى إلي انهيار الام امام جهات التحقيق.

وأضاف المصدر، أن المتهمة “ الام” اعترفت امام الأجهزة الأمنية انها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيا من شاب، وانجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيا توأم طفلتين، لافتا انها حاولت إثبات مواليد الطفلين واستخراج أوراق شهادات الميلاد لهم، ولكنها فشلت، وذلك لمده 4 سنوات، حتي استقرت علي اعداد العده لقتلهما والتخلص منهم.

و قامت الام بخنق طفلتيها بفوطة وكتمت أنفاسهما، طفله تلو الاخري بلا رحمه ولا شفقه.

وذهبت بهما الي مستشفي الغردقة تبكي وتصرخ، وتدعي أنهما توفيا إثر تسريب غاز بمنزلها.

وجاري البحث عن الزوج لمواجهته، بأقوال الام، وتم التحفظ علي الجثتين بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الغردقة العام، وذلك تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.