تحرير محاضر وإعدام أغذية منتهية الصلاحية في حملة بالشيخ زويد

شنت مديرية الصحة بشمال سيناء حملة صحية مكبرة علي اسواق مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء وذلك استمرارا مع جهود القطاع الصحي وفريق مراقبة الأغذية بالإدارة في حملة ١٠٠ يوم صحة وبناء على تعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي بالمديرية واشراف الدكتورمحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد.

وقام فريق مراقبة الأغذية بالإدارة بالمرور على محلات السلع الغذائية بالشيخ زويد لمتابعة تاريخ انتهاء الصلاحية وكيفية تخزين السلع الغذائية ومتابعة الشهادات الصحية للبقالين وجري تحرير محاضر لمخالفة التعليمات كما جري تحرير ٥ قرارات إعدام للمواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية والغير مطابقهة للمواصفات والاستهلاك وتحرير محضر شهادة صحية

وتحرير محضرين نظافة

وضم فريق التفتيش كل من مفتش صحي عدلي سلمي ومحمود سليمان مسلم وأحمد محمد سلامة وأحمد مهدي وقد جري احالة المخالفات والمحاضر الي النيابات المختصة للتحقيق .