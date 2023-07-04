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الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير محاضر وإعدام أغذية منتهية الصلاحية في حملة بالشيخ زويد

تحرير محاضر واعدام
تحرير محاضر واعدام اغذية منتهية الصلاحية بحملة بالشيخ زويد
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شنت مديرية الصحة بشمال سيناء حملة صحية مكبرة علي اسواق مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء وذلك استمرارا مع جهود القطاع الصحي وفريق مراقبة الأغذية بالإدارة في حملة ١٠٠ يوم صحة  وبناء على تعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي بالمديرية  واشراف الدكتورمحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد.

وقام فريق مراقبة الأغذية بالإدارة بالمرور على محلات السلع الغذائية بالشيخ زويد لمتابعة تاريخ انتهاء الصلاحية وكيفية تخزين السلع الغذائية ومتابعة الشهادات الصحية للبقالين وجري  تحرير  محاضر لمخالفة التعليمات  كما جري تحرير ٥ قرارات إعدام للمواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية والغير مطابقهة للمواصفات والاستهلاك وتحرير محضر شهادة صحية
وتحرير محضرين نظافة
وضم  فريق التفتيش كل من  مفتش صحي عدلي سلمي ومحمود سليمان مسلم وأحمد محمد سلامة وأحمد مهدي وقد جري احالة المخالفات والمحاضر الي النيابات المختصة للتحقيق .

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