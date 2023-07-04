وكيل شباب الدقهلية تلتقى بفريق "YLY"

التقت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء بديوان عام المديرية فريق شباب يدير شباب "YLY" بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، ومحمد فوزى منسق فريق "YLY" بالدقهلية الموسم الرابع، ونهاد يحيى حامد منسق الفريق الموسم القادم بمحافظة الدقهلية.

وحضور أعضاء فريق شباب يدير شباب يوسف عمرو ممتاز مسؤول لجنة الموارد البشرية، ومنة الله السيد مسئولة لجنة العلاقات العامة، وعبد الرحمن ناجي مسئولة لجنة السوشيال ميديا، وايه محمد مسئولة لجنة العمليات، وامل ايمن مسئولة لجنة التدريب، واميره محمد مسئولة لجنه الموارد البشرية، وحبيبة عادل مسئولة لجنة السوشيال ميديا.

قدمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الشكر لمحمد فوزى منسق الفريق الموسم الرابع على ما بذله من جهد رائع خلال فترة توليه منسق الفريق، وتمنت التوفيق لنهاد يحيى حامد المنسق الجديد لفريق شباب يدير شباب بمحافظة الدقهلية.

كما ناقشت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خطة العمل فى المرحلة القادمة مع فريق "YLY" من حيث الفعاليات والأنشطة والبرامج مع التأكيد على وجود افكار ومبادرات مبتكرة وجديدة تصب في مصلحة منظومة الشباب والرياضة بالدقهلية مع التعاون والتواجد فى جميع الفعاليات والمراسم التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

واضافت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة وزير الشباب والرياضة أن الهدف فى المرحلة القادمة، توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وانضمام أعضاء جدد يمثلون معظم الإدارات الفرعية، وتوعية وتثقيف الشباب، وتأهيلهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم، وعمل برامج تدريبية للشباب تهدف إلى إيجاد فرص عمل لهم من البيت أون لاين، يكون لها عائد مادي لهؤلاء الشباب، فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم.

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